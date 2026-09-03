Cae acusado de abuso sexual y lesiones que incumplió una restricción

Un hombre de 33 años imputado de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, coacción, robo y abuso sexual fue detenido este jueves por personal policial en su lugar de trabajo y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría octava.

Fue personal de la comisaría octava tras tareas investigativas y análisis de cámaras y testimonios el que realizó un operativo en el domicilio donde el sujeto llevaba adelante sus tareas laborales en Mar del Plata.

La investigación se inició a partir de la denuncia que se presentó el 31 de julio en Batán por un abuso sexual y lesiones. “Posteriormente, el imputado había sido aprehendido por desobediencia a una medida de restricción vigente”, informaron autoridades policiales.

Durante el operativo secuestraron un celular que será sometido a pericias en la causa a cargo del fiscal Carlos Russo que dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.