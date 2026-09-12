Operaron a la mujer atacada a martillazos: sigue grave y en terapia intensiva

El agresor se negó a declarar ante la Justicia en Tribunales.

La mujer de 36 años atacada a martillazos en inmediaciones del Parque Camet fue operada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y continúa en grave estado. Según informaron fuentes oficiales a 0223, la víctima del brutal ataque permanece en terapia intensiva.

La mujer de 36 años continúa internada en el Higa.

El violento suceso se registró minutos después de las diez de la noche, cuando el agresor y la víctima estaban en Scaglia y ruta 11, en la zona norte de Mar del Plata. La mujer fue llevada de inmediato al Higa, donde ingresó con hundimiento de cráneo y perdida de masa encefálica.

El hombre, de 37 años, quedó detenido y posteriormente se negó a declarar ante la Justicia. Ahora fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

El agresor fue detenido en la madrugada en la estación de servicio de Constitución y la costa.

El agresor se negó a declarar en Tribunales

El agresor que intentó matar a una mujer a martillazos en la cabeza en una playa de la zona norte de Mar del Plata se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. El imputado se entrevistó con miembros de la Defensoría Oficial N°1 y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Salas.

El hombre había conocido a la mujer de 36 años a través de las redes sosciales y se habían encontrado en algunas oportunidades. Esta vez, estaban en la zona de playa, en inmediaciones de Scaglia y ruta 11, cuando el agresor comenzó a golpearla.

El imputado se negó a declarar ante la Justicia.

Un patrullero que recorría la jurisdicción de la comisaría decimoquinta advirtió la presencia de una mujer ensangrentada a la vera de la ruta y la asistió. De acuerdo con su relato inicial, se había trasladado con el sujeto a bordo de un auto y tras consumir una cerveza y marihuana, éste la atacó a martillazos.

El sistema de monitoreo municipal permitió establecer que, durante la franja horaria vinculada al hecho, había circulado por el sector un auto de color gris, con características coincidentes con las aportadas por la víctima. Fue así que el personal policial logró la aprehensión del agresor cerca de las cuatro y media de la madrugada en la estación de servicio ubicada en la zona de Constitución y la costa.