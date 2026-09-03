Crueldad y conmoción: un adolescente le pisó la cabeza a un gato y lo dejó agonizando

Los dueños de la mascota piden que los padres del agresor se hagan cargo de los gastos.

Un aberrante caso de crueldad animal causó profunda indignación luego de que un adolescente le pisó la cabeza a un gato en plena vía pública y lo dejó al borde de la muerte. La violenta escena quedó registrada por una cámara de seguridad privada y comenzó a viralizarse rápidamente generando una enorme conmoción. El ataque ocurrió mientras la mascota descansaba en la vereda de una transitada calle en la zona sur.

Cómo fue el brutal ataque contra un gato

De acuerdo con las imágenes captadas por el dispositivo de vigilancia, el estudiante caminaba por el lugar con el uniforme de su colegio cuando advirtió la presencia del felino. En un primer momento el joven pareció acercarse para acariciarlo, pero de manera imprevista le propinó un brutal pisotón en el cráneo. Tras cometer la agresión, el chico continuó su marcha con absoluta normalidad sin prestarle ningún tipo de asistencia.

Las imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad.

A pesar de la extrema violencia del golpe, el animal logró incorporarse y escapó a toda velocidad para refugiarse en las inmediaciones. El video circuló en diversas plataformas digitales y desató una ola de repudio generalizado entre los usuarios y los habitantes del barrio. Las organizaciones protectoras de la zona exigieron la inmediata intervención de las autoridades judiciales para identificar al estudiante responsable del hecho.

Como consecuencia directa de las severas lesiones sufridas en la estructura ósea de la cabeza, la mascota tuvo que ser trasladada de urgencia a una clínica especializada. Actualmente el felino permanece internado bajo atención veterinaria intensiva y su cuadro de salud era considerado muy delicado. Los profesionales médicos trabajaron a contrarreloj para estabilizar sus parámetros vitales y evaluar si las secuelas neurológicas resultan irreversibles. Sin embargo, en las últimas horas la dueña de la mascota confirmó que está fuera de peligro y en su casa.

El violento episodio impulsó un masivo reclamo vecinal para que la Justicia aplique las sanciones correspondientes por maltrato animal. Además, los residentes del área solicitaron que los padres del menor asuman la responsabilidad legal por los gastos de la internación y los daños ocasionados. La comunidad permanece en alerta a la espera de novedades sobre el estado de salud de la víctima y el avance de la causa.