Se negó a declarar el hombre que quiso matar a una mujer a martillazos

El hombre de 37 años que intentó matar a una mujer a martillazos en la cabeza en una playa en inmediaciones de Parque Camet se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado se entrevistó con miembros de la Defensoría Oficial N°1 y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Salas.

Tal como adelantó este medio, el violento ataque se registró minutos después de las diez de la noche cuando el agresor y una mujer de 36 años –que se habían visto en un par de oportunidades tras conocerse por redes sociales- estaban en la zona de playa en inmediaciones de Scaglia y ruta 11.

Un patrullero que recorría la jurisdicción de la comisaría decimoquinta advirtió la presencia de una mujer toda ensangrentada a la vera de la ruta y la asistió. De acuerdo con su relato inicial, se había trasladado con el sujeto a bordo de un auto y tras consumir una cerveza y marihuana, éste la atacó a martillazos.

La víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), presenta hundimiento de cráneo con perdida de masa encefálica, quedó internada, está estable y bajo observación médica.





En el marco de la investigación, el sistema de monitoreo municipal permitió establecer que, durante la franja horaria vinculada al hecho, había circulado por el sector un auto de color gris, con características coincidentes con las aportadas por la víctima.

Con los datos aportados, personal policial logró la aprehensión del agresor cerca de las cuatro y media de la madrugada en la estación de servicio ubicada en la zona de Constitución y la costa. Durante la requisa de urgencia del vehículo secuestraron un machete con mango negro de aproximadamente 50 centímetros, un cuchillo tipo Tramontina, prendas de vestir y un celular.