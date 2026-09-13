Volcó tras chocar contra un guardarraíl en ruta 11: una joven resultó herida
Un Ford Focus chocó contra un guardarraíl y volcó en ruta 11. Una joven sufrió escoriaciones y un golpe en la cabeza.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un accidente vial ocurrido en ruta 11, a la altura del kilómetro 289, terminó con un vehículo volcado sobre la cinta asfáltica y una joven con lesiones.
El hecho fue informado al 911 y motivó el desplazamiento de personal del destacamento de la policía vial de General Lavalle. Por causas que son materia de investigación, un Ford Focus impactó contra el guardarraíl y volcó, quedando sobre la traza con sus neumáticos hacia arriba.
En el vehículo viajaban tres personas. El conductor, un hombre de 54 años, y una mujer de 48 resultaron ilesos. En tanto, una joven de 22 años se encontraba consciente y presentaba escoriaciones y un golpe en la cabeza.
En el lugar se hicieron presentes una ambulancia y bomberos, mientras el personal policial realizó el balizamiento y dispuso una circulación asistida mediante bypass. La zona fue preservada a la espera de la intervención de los peritos.
Posteriormente, una grúa de la empresa AUBASA retiró el vehículo y la ruta quedó liberada. A su vez, se solicitó la presencia de personal de conservación para reparar el guardarraíl dañado.
El sector donde ocurrió el siniestro corresponde a una recta. Al momento del accidente, el clima era bueno y la traza se encontraba mojada.
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