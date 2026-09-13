Volcó tras chocar contra un guardarraíl en ruta 11: una joven resultó herida

Un accidente vial ocurrido en ruta 11, a la altura del kilómetro 289, terminó con un vehículo volcado sobre la cinta asfáltica y una joven con lesiones.

El hecho fue informado al 911 y motivó el desplazamiento de personal del destacamento de la policía vial de General Lavalle. Por causas que son materia de investigación, un Ford Focus impactó contra el guardarraíl y volcó, quedando sobre la traza con sus neumáticos hacia arriba.

Por el siniestro en ruta 11 una joven de 22 años terminó herida.

En el vehículo viajaban tres personas. El conductor, un hombre de 54 años, y una mujer de 48 resultaron ilesos. En tanto, una joven de 22 años se encontraba consciente y presentaba escoriaciones y un golpe en la cabeza.

En el lugar se hicieron presentes una ambulancia y bomberos, mientras el personal policial realizó el balizamiento y dispuso una circulación asistida mediante bypass. La zona fue preservada a la espera de la intervención de los peritos.

El lugar del siniestro, donde intervino AUBASA, una ambulancia y bomberos.

Posteriormente, una grúa de la empresa AUBASA retiró el vehículo y la ruta quedó liberada. A su vez, se solicitó la presencia de personal de conservación para reparar el guardarraíl dañado.

El sector donde ocurrió el siniestro corresponde a una recta. Al momento del accidente, el clima era bueno y la traza se encontraba mojada.