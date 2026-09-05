Impactante choque en Ruta 11: un auto se estrelló contra una columna

Testigos del hecho se comunicaron con 0223 y compartieron imágenes del accidente.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la noche del viernes en la Ruta 11, cuando un automóvil impactó contra una columna. En principio, no habría otros vehículos involucrados en el hecho.

No habría víctimas fatales involucradas y tampoco otros autos.

El accidente ocurrió alrededor de las 23.55, a la altura del kilómetro 496, a la salida de Santa Clara del Mar en dirección a Mar de Cobo. El vehículo involucrado fue un Volkswagen Fox negro, en el que viajaba únicamente el conductor.

Según informaron desde la Comisaría de Santa Clara del Mar, no hubo víctimas fatales y el hombre habría salido del vehículo por sus propios medios. Sin embargo, testigos que se comunicaron con 0223 señalaron que podría haber resultado herido.

Se presentaron dos móviles policiales y una camioneta de AUBASA.

En el lugar trabajaron dos móviles policiales para ordenar el tránsito y personal de Aubasa realizó las actuaciones correspondientes. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.