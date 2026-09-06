Tragedia en ruta 11: un muerto y un herido tras un accidente en una zona de obra

El auto caído en una zona de construcción de la doble mano de ruta 11.

Un hombre de 53 años murió y otro de 48 resultó herido tras un accidente ocurrido este domingo sobre ruta 11, a la altura del kilómetro 440, en jurisdicción del partido de Villa Gesell.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre un accidente en una zona de obra de la ruta, donde se construye una doble mano. Al arribar al lugar, personal de la policía de seguridad vial encontró un vehículo Fiat Strada fuera de la calzada, sobre la banquina.

En el rodado se desplazaban dos hombres oriundos de Misiones. El conductor, de 53 años, fue hallado sin vida, mientras que su acompañante, de 48, sufrió politraumatismos y fue trasladado en ambulancia al hospital de Villa Gesell.

Por el momento, las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación. El lugar fue preservado y se aguardó la llegada de policía científica para realizar las pericias correspondientes.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Dolores, que dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula “averiguación causal de muerte” y ordenó las directivas para avanzar con la investigación.

En el lugar se realizó el correspondiente balizamiento y la traza quedó liberada. Al momento del accidente, las condiciones eran de noche, con la ruta recta y la calzada húmeda.