Se perdió un perrito de asistencia en el Bosque Peralta Ramos y lo buscan por ruta 11: "Lo vieron caminando asustado"

Theo está adiestrado y es perrito de asistencia. Sus dueños están desesperados por encontrarlo.

Un perrito se perdió en las últimas horas en el Bosque Peralta Ramos y sus dueños iniciaron una intensa búsqueda por la zona para encontrarlo. Se trata de "Theo", un perro pequeño, de pelaje largo blanco y marrón, que está adiestrado y certificado como mascota de servicio.

Según vecinos, este jueves por la tarde Theo habría sido visto caminando asustado por la zona de la ruta 11. Si bien es del Bosque Peralta Ramos, se habría alejado caminando en dirección a la costa.

La búsqueda se concentra especialmente en Playa Serena, Los Acantilados y Alfar, aunque sus dueños piden estar atentos en toda la zona ante la posibilidad de que continúe desplazándose.

Quienes tengan información sobre su paradero o crean haberlo visto pueden comunicarse al 223-5214280.