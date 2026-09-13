Vuelco en ruta 11: perdió un diente y sufrió cortes tras impactar contra una alcantarilla

Un joven resultó herido este domingo luego de que la Peugeot Partner en la que circulaba despistara y volcara sobre la ruta 11, a la altura del kilómetro 332, en los carriles en sentido descendente.

El accidente fue informado al 911 y motivó el desplazamiento de personal del destacamento vial del partido de La Costa. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el vehículo ubicado en el centro de la traza descendente.

Por causas que son materia de investigación, el rodado utilitario despistó y volcó luego de impactar contra una alcantarilla. El conductor, de 21 años, resultó ileso, al igual que otro acompañante, también de 21.

En tanto, un tercer ocupante, de 20 años, sufrió la pérdida de una pieza dental y cortes en la mandíbula y el labio superior.

A raíz del siniestro, el personal policial realizó el balizamiento y la traza permaneció momentáneamente cortada mientras se aguardaba la intervención de policía científica y el posterior retiro del vehículo mediante una grúa de Aubasa. Para mantener la circulación, se dispuso un bypass por la colectora de avenida 94.

El hecho ocurrió en un sector de recta, con clima despejado y la traza seca.