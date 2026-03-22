Peligro en la ruta 2: advierten por la presencia de caballos sueltos

Comentaron que recientemente fueron atropellados dos caballos en la ruta 2, a la altura del kilómetro 393.

Vecinos de Estación Camet advirtieron en la tarde de este domingo por la aparición de caballos sueltos que transitan y cruzan la ruta 2, provocando accidentes y un temor latente para los automovilistas. "Hace poquito chocaron a dos", denunciaron.

Según indicó el casero del club Libertad, que cuenta con su villa deportiva a la altura del kilómetro 393, se registraron "varios accidentes" por los equinos sin custodia, que además ingresan a las canchas de fútbol y destrozan el césped que "con tanto esfuerzo se mantiene".

"Ya no sabemos qué hacer. Suben hasta la ruta y bajan, y así todo el tiempo. No te podés acercar a ellos porque salen corriendo. La realidad es que es un peligro", manifestó el trabajador de la institución deportiva marplatense.

Asimismo, remarcó que es un conflicto que lleva un tiempo considerable y que, a pesar de la denuncias a las autoridades, nunca recibieron respuesta alguna. Es que, según indicó, cuando han intentado "sacarlos" se vuelve "imposible" porque se dirigen a la ruta, como se observa en uno de los videos a los que accedió este medio.

"Nos rompen todo, pero sobre todo el tema es que se van a la ruta 2", aclaró el hombre, quien aseguró que los animales pertencen a los frentistas de la zona, aunque "no se hacen cargo".

Los equinos ingresan a la villa deportiva del club Libertad y provocan destrozos en las canchas.

"Nos cuesta mucho en tiempos de lluvia cuidar las canchas y cuando se meten los caballos las rompen. Han roto el alambrado y nadie se hace cargo. Al club le cuesta mucho y ya que suban a la ruta es un peligro", lamentó.

En una de las imágenes se observa a uno de los caballos dentro del predio del club Libertad con una de sus extremedidades traseras seriamente lastimada, en la zona de la pezuña, probablemente por un tipo de accidente en la autovía.