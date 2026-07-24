Dos conductores heridos tras chocar en Ruta 2: uno quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

Un choque entre dos automóviles ocurrido en la Ruta 2, en el kilómetro 66, a la altura de Lisandro Olmos, localidad platense, dejó como saldo a dos conductores heridos. El siniestro se produjo durante el jueves, cuando ambos vehículos se dirigían hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los vehículos involucrados fueron un Mercedes-Benz CLA 200, conducido por un hombre de 63 años, y un Volkswagen Fox, manejado por un conductor de 49 años. Por motivos que aún se están investigando, ambos automóviles colisionaron, provocando que el conductor del Volkswagen quedara atrapado dentro del habitáculo.

El otro rodado involucrado es un Volkswagen Fox.

Ante esta situación, una dotación de Bomberos Voluntarios de Abasto intervino para liberar al hombre atrapado. Luego del rescate, fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y trasladado a un centro hospitalario con múltiples golpes.

Por su parte, el conductor del Mercedes-Benz también fue llevado a un hospital, aunque su ingreso se debió a un cuadro vinculado con la presión arterial.

La causa quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, que la caratuló como "lesiones culposas" mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.