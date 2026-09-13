Ivo Cassini quedó a las puertas del podio en los Odesur

El nadador marplatense Ivo Cassini, fue el primer representante local en ver acción en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedó muy cerca del podio, al finalizar en el cuarto lugar de los 10 kilómetros de aguas abiertas que se desarrollaron en el Parque del Sur de la ciudad capital.

El hombre formado en Kimberley, buscaba repetir lo hecho en Asunción 2022, cuando se subió al tercer escalón. Sin embargo, chocó contra el poderío brasileño que se quedó con dos de los tres lugares.

Matheus De Freitas, de 20 años, fue el ganador de la prueba con un tiempo de 1:47:43.5, para alzarse con la primera medalla de oro de la competencia. Detrás de él quedaron el ecuatoriano David Farinango (+3.7) y Víctor Rodríguez (+10.6).

El marplatense firmó una marca de 1:48:25.6, a poco más de 32 segundos del vencedor. Encima detrás de él, terminó Joaquín Moreno, el otro argentino que participó de la prueba.



