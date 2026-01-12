Ivo Cassini y Sofy Chaillou ganaron la Copa Challenger de aguas abiertas

El subcampeón Panamericano en Santiago 2023, Ivo Cassini, se quedó con el primer lugar en la prueba general de 3.000 metros. Por su parte, la campeona sudamericana, Sofy Chaillou, ganó por segundo año consecutivo entre las damas. También se realizó la Copa Challenger Kids y la prueba Integración para nadadores de los Polideportivos Barriales.



El Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), organizó la quinta edición de la Copa Challenger de Aguas Abiertas Ciudad de Mar del Plata. El evento se desarrolló este domingo en la playa de la Base Naval, en coincidencia con el inicio de los festejos por los 100 años de dicha institución.

Ivo Cassini se quedó con el primer puesto en la clasificación general

completó los 3.000 metros luego de dar dos vueltas al circuito en 38m29s

Sofy Chaillou fue la más veloz entre las damas, por segundo año consecutivo, y logró el primer lugar tras nadar los 3.000 metros en 47m18s

. El nadador marplatense, subcampeón en los 10K de los Panamericanos Santiago 2023,, seguido por Matías Chaillou, ganador de la Copa Challenger en 2025, quien registró un tiempo de 41m24s. El podio de la clasificación general lo completó Jeremías Taien Torales.Se vivió una jornada excelente en cuanto a lo climático y a las condiciones del circuito, en la que. A poco más de dos minutos arribó Abril Bermejo con un registro de 49m22s y el tercer puesto femenino quedó en poder de Francesca Carletto a solo 7 segundos.

Copa Challenger de Aguas Abiertas Ciudad de Mar del Plata estuvo acompañada por la prueba alternativa de 1.500 metros,

Malena Toni, campeona Sudamericana y representante de Natatorio Rosso, con un tiempo de 21m56s

Caballeros el joven de 14 años Salvador Ruiz Migliaccio

Como ocurre todos los años, lala cual quedó en poder de la nadadora. En la categoríase quedó con el primer lugar del podio tras completar la carrera en 22m44s.

Copa Challenger Kids

Cabe destacar que la programación incluyó la Copa Challenger Kids y la Prueba Integración, ambas de 500 metros. Esta última estuvo dirigida especialmente a los alumnos que asisten a las escuelas de natación de los Polideportivos Barriales administrados por la comuna, fomentando el acceso al deporte social y federado.



Por primera vez, la Copa Challenger tuvo la distinción de Luis Alberto Nicolao como padrino del evento (dos veces récord mundialista en 100 metros mariposa y múltiple campeón sudamericano) y a Laura Conti com madrina (múltiple campeona sudamericana).

