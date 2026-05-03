Nadadora marplatense clasificó al Mundial de aguas abiertas y busca ayuda para viajar

Sofía Echeverría tiene 16 años y es nadadora federada del club Once Unidos. Nada desde que era bebé, compitió en torneos nacionales de pileta, pero su sueño está en las competencias en el mar. Clasificó al Mundial de Oceanman en República Dominicana y pide ayuda para poder costear el viaje.



6 meses en matronatación en pileta

años realizó su primer cruce en aguas abiertas.

lugar feliz es el mar



primer selectivo en aguas abiertas, donde logró el segundo puesto en su categoría en 5 km.

Según contó su papá en diálogo con 0223, Sofía nada desde losy a los 6“Compite también en pileta, pero ella siente que su”, señaló. Desde los 9 años participa en torneos provinciales y nacionales de pileta, y a los 14 años disputó su

Este año, Echeverría se presentó en el Oceanman Córdoba, disputado en el lago Embalse, en una distancia de 10 km, donde quedó segunda en su categoría y cuarta en la clasificación general femenina. Ese resultado le permitió clasificar al Mundial de la misma competencia, que se realizará en República Dominicana entre el 9 y el 15 de noviembre.



Sofía y su familia explicaron que el viaje es totalmente autofinanciado, desde la inscripción hasta el hospedaje. Según estimaciones que realizaron, el monto aproximado es de 1.700 dólares. Para poder costearlo, piden la colaboración de la comunidad para que la nadadora pueda viajar a representar a la Argentina y a Mar del Plata. La campaña fue lanzada a través de redes sociales y también fue compartida por el club al que pertenece.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias: sofia.aguabiertas, a nombre de Sofía Anton Echeverría Vélez.