Quini 6: hubo 24 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $20 millones
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 13 de septiembre hubo en juego un pozo de más de 14.450 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3408 del Quini 6 de este domingo 13 de septiembre puso en juego esta noche un pozo de más de 14.450 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.581 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 37 - 22 - 05 - 29 - 08 - 34. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.944 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 04 - 39 - 20 - 42 - 31 - 25. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 13 de septiembre
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 8.104 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 35 - 21 - 38 - 16 - 42 - 19. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 501 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 43 - 36 - 33 - 44 - 15 - 11. Hubo 24 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $20 millones.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 15.250 millones de pesos.
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