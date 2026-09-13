Quini 6: hubo 24 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $20 millones

El sorteo número 3408 del Quini 6 de este domingo 13 de septiembre puso en juego esta noche un pozo de más de 14.450 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.581 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 37 - 22 - 05 - 29 - 08 - 34. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.944 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 04 - 39 - 20 - 42 - 31 - 25. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 13 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 8.104 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 35 - 21 - 38 - 16 - 42 - 19. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 501 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 43 - 36 - 33 - 44 - 15 - 11. Hubo 24 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $20 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 15.250 millones de pesos.