Susto en La Perla por un incendio en un templo judío

En las últimas horas del sábado, Personal de bomberos fue alertado por un principio de incendio que se registró en un templo de la comunidad judía ubicado en el barrio La Perla.

De acuerdo con lo informado, al arribar al lugar, ubicado en 3 de Febrero al 2400, constataron que se trataba del Templo Gabriel. Según constataron, en la puerta de ingreso había un colchón envuelto en llamas.

Bomberos acudieron tras un llamado a emergencias y encontraron un colchón incendiado en el ingreso.

Para controlar el fuego, la dotación utilizó una línea de manguera de 38 milímetros. Durante las tareas de extinción, empujaron la puerta hacia el interior y lograron abrirla, constatando que el único daño registrado en el interior fue producto del ahumamiento.

Asimismo, aseguraron que no se registraron víctimas ni personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Para controlar el fuego, la dotación utilizó una línea de manguera de 38 milímetros.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a una vecina, quien manifestó que el templo actualmente se encuentra en desuso y no se desarrollan actividades en el inmueble.

Un móvil del Comando de Patrullas Norte permaneció presente durante el procedimiento. Una vez finalizadas las tareas, la dotación de Bomberos regresó al cuartel.