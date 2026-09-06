Una conductora chocó dos autos, volcó y fue impactada por un camión en la avenida Libertad
El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 en la avenida mencionada y Perú. La víctima quedó atrapada dentro del vehículo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Por motivos que son materia de investigación, en la tarde de este domingo la conductora de un Renault Kwid chocó contra dos autos, volcó y fue impactada por un camión en la avenida Libertad.
El siniestro se registró alrededor de las 18:30 en la intersección de la avenida con la calle Perú, en el límite de los barrios Sarmiento y Villa Primera, donde la automovilista colisionó con dos vehículos, provocando que su rodado quedara dado vuelta.
Según pudo averiguar 0223, la mujer era la única ocupante al momento del accidente y una vez que quedó de cabeza, fue chocada por el camión refrigerante.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y una dotación del cuartel de Bomberos Monolito para rescatar a la víctima de aproximadamente 30 años, quien había quedado atrapada en el interior del Renault.
Conforme informaron a este medio, la conductora se encontraba consciente y lúcida, y después de las primeras asistencias fue remitida a una clínica privada de la ciudad.
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