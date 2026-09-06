Una conductora chocó dos autos, volcó y fue impactada por un camión en la avenida Libertad

Bomberos del cuartel Monolito trabajaron para extraer a la mujer del auto volcado.

Por motivos que son materia de investigación, en la tarde de este domingo la conductora de un Renault Kwid chocó contra dos autos, volcó y fue impactada por un camión en la avenida Libertad.

El siniestro se registró alrededor de las 18:30 en la intersección de la avenida con la calle Perú, en el límite de los barrios Sarmiento y Villa Primera, donde la automovilista colisionó con dos vehículos, provocando que su rodado quedara dado vuelta.

Según pudo averiguar 0223, la mujer era la única ocupante al momento del accidente y una vez que quedó de cabeza, fue chocada por el camión refrigerante.

La mujer que volcó era la única ocupante del vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y una dotación del cuartel de Bomberos Monolito para rescatar a la víctima de aproximadamente 30 años, quien había quedado atrapada en el interior del Renault.

Conforme informaron a este medio, la conductora se encontraba consciente y lúcida, y después de las primeras asistencias fue remitida a una clínica privada de la ciudad.