Apuñalaron a un joven en el barrio Libertad y lo operaron de urgencia

Un joven de 21 años fue apuñalado el domingo al mediodía en el barrio Libertad en circunstancias no establecidas y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el ingreso del herido a la guardia se dio minutos antes de la una del mediodía y que los médicos observaron la existencia de una herida de arma blanca en el lado izquierdo del abdomen que demandó su inmediata atención.

Quedó internado en el hospital.

“No dio detalles de lo sucedido y solamente dijo que lo atacaron cuando estaba en inmediaciones de las calles Venezuela y 11 de Septiembre”, agregaron.

En cumplimento de los protocolos vigentes se le dio intervención al Destacamento policial que envió las actuaciones realizadas a la fiscalía en turno.