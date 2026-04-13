Mar del Plata sigue siendo sede del único Festival de Cine de clase A de Latinoamérica

“El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata recibió la ratificación de la FIAPF (NdR Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos) como festival Clase A, la distinción más alta que otorga el organismo internacional que regula los festivales de cine en el mundo”, Con esta frase, desde el Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisual (Incaa) comunicaron que el evento continúa manteniendo su categoría pese a las políticas de desfinanciamiento al espacio.

En el comunicado emitido por el Incaa al que tuvo acceso 0223 se destaca que la novedad tiene un contexto especial: “La Fiapf acaba de publicar su mayor reforma de acreditación desde 2007, reinstaurando oficialmente la categoría Clase A después de 20 años”.

Para otorgar esta categoría, el organismo evalúa el impacto internacional de cada festival a través de criterios concretos: la cantidad y procedencia de las películas presentadas, la convocatoria de profesionales de la industria, la cobertura de prensa internacional y la asistencia de público.

Así, Mar del Plata está a altura de Cannes, Berlín, Venecia, Toronto, Tokio, San Sebastián y continúa como el único festival de Latinoamérica con esa acreditación.

La edición 41 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará del 5 al 15 de noviembre y será financiada al igual que las últimas dos ediciones de forma conjunta por el Municipio y el Incaa.



