Inmenso dolor por la muerte de Luciano Cruz Llosa, campeón argentino de surf adaptado y activista por la accesibilidad

Luciano Llosa tenía 49 años y dejó un legado eterno en el deporte y la lucha por los derechos de los discapacitados.

Luciano Cruz Llosa, destacado surfista adaptado y activista argentino, falleció a los 49 años tras una enfermedad terminal que se desarrolló rápidamente en solo ocho semanas, causando gran conmoción en su entorno y en la comunidad que lo seguía. Marplatense por adopción, dejó una huella mucho más allá de lo deportivo.

La vida de Luciano estuvo marcada por un accidente a los 13 años, cuando un disparo accidental con un revólver Smith & Wesson 357 le causó una lesión medular que lo dejó en silla de ruedas. A pesar de esta adversidad, nunca renunció a sus sueños y se convirtió en un referente de resiliencia y valentía.

En el ámbito deportivo, representó a Argentina en tres campeonatos mundiales de surf adaptado en California y alcanzó la cima de su categoría al consagrarse campeón en 2019 en Playa Grande, un lugar emblemático para la comunidad surfista nacional.

Más allá del deporte, Luciano se destacó por su activismo en favor de las personas con discapacidad. En el último año, se volvió viral en redes sociales por su uso de una handbike conocida como “bici cama”, con la que buscaba visibilizar la urgente necesidad de rampas y accesos adecuados en espacios públicos. “Quiero que hagan en todos lados,” solía reclamar, cansado de improvisar para poder cruzar calles junto a su hija.

Tras su accidente, Luciano se trasladó a Mar del Plata, donde encontró en el mar un espacio de libertad y paz que la vida cotidiana a veces le negaba. Allí, también enfrentó la burocracia para conseguir recursos y mejorar la accesibilidad para otros, siempre con una actitud optimista y combativa.

El legado que deja Luciano Llosa es mucho más que deportivo: es un llamado a la empatía y a la inclusión. Su vida demostró que la verdadera discapacidad puede residir en la falta de sensibilidad y compromiso de quienes gestionan los espacios públicos y sociales.

