Impresionante. El alemán batió su propio récord y regaló una imagen impactante en las olas gigantes de Nazaré.

El surfista alemán Sebastian Steudtner hizo historia al conquistar una ola de 26,2 metros en Nazaré, Portugal, un lugar reconocido mundialmente por sus olas gigantes y condiciones extremas para la práctica del surf.

Nazaré se destaca por su geografía submarina única, que amplifica la fuerza del océano y genera algunas de las olas más altas del planeta. Allí, Steudtner logró superar su propio récord Guinness, que había establecido previamente el 29 de octubre de 2020 con una ola de 26 metros.

Esta hazaña no solo representa un nuevo récord mundial, sino que también eleva el nivel de exigencia en el surf extremo. Surfear olas de esta magnitud implica enfrentar velocidades y fuerzas extraordinarias, donde cualquier error puede ser fatal.

El alemán demostró una vez más su dominio y valentía en uno de los escenarios más peligrosos para este deporte, consolidando su lugar en la historia del surf.