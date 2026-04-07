Día Mundial de la Salud: cinco hábitos clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida

De qué se trata el Día Mundial de la Salud, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reflexionar sobre la importancia de la prevención y promover hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Los especialistas coinciden en que muchas de las enfermedades más frecuentes, como las cardiovasculares, la diabetes o la hipertensión, están estrechamente vinculadas con el estilo de vida. Por ese motivo, adoptar hábitos saludables y realizar controles de salud de manera regular resulta fundamental para prevenir complicaciones.

“Gran parte de las enfermedades crónicas pueden prevenirse o detectarse de forma temprana si se incorporan hábitos saludables y se realizan chequeos médicos regulares”, explica la Dra. María de la Gracia Funes Trama, médica especialista en Clínica Médica de la Clínica 25 de Mayo.

Entre las principales recomendaciones, los especialistas destacan cinco hábitos que pueden marcar una diferencia significativa en la salud.

Mantener una alimentación equilibrada: Incorporar frutas, verduras, legumbres y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados ayuda a prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares. La variedad de colores en la alimentación aporta diferentes nutrientes.

Realizar actividad física de manera regular: La OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para adultos. El ejercicio contribuye a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los músculos y reducir el estrés. Mantener una buena composición corporal también ayuda a prevenir la fragilidad en la adultez mayor.

Dormir adecuadamente: El descanso es fundamental para el funcionamiento del organismo. Dormir entre siete y ocho horas diarias favorece la recuperación física y mental. Evitar dispositivos electrónicos antes de dormir y reducir el consumo de cafeína y alcohol ayuda a mejorar la higiene del sueño.

Evitar el consumo de tabaco: El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, respiratorias y oncológicas.

Realizar controles médicos periódicos: Los chequeos permiten detectar factores de riesgo o enfermedades en etapas tempranas, lo que mejora las posibilidades de tratamiento y prevención de complicaciones.

“Muchas veces las personas consultan recién cuando aparecen síntomas, pero los controles periódicos de salud permiten anticiparse a posibles problemas y actuar a tiempo”, señala Funes Trama.

La Dra. Funes Trama explica además que la prevención no solo implica evitar enfermedades, sino también promover una vida activa y saludable que impacte positivamente en el bienestar físico y emocional.

En ese sentido, desde Clínica 25 de Mayo recuerdan la importancia de realizar controles de salud de manera regular y consultar con profesionales ante cualquier duda o síntoma.

La prevención y el diagnóstico temprano son pilares fundamentales para el cuidado de la salud. Incorporar hábitos saludables y realizar controles de manera periódica permite detectar factores de riesgo y acompañar a cada paciente en el cuidado integral de su bienestar.