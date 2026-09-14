A casa: Mirtha Legrand fue dada de alta y utilizó sus redes para agradecer las muestras de cariño

La diva fue dada de alta el domingo por la tarde-noche.

Mirtha Legrand fue dada de alta luego de pasar seis días internada en el Mater Dei. Se encontraba en una habitación común y sin dificultades en el cuadro respiratorio que la llevó a ser atendida.

La diva se retiró del centro de salud por el sector de estacionamiento y ya se encuentra en su casa de la Avenida del Libertador, donde hará reposo en compañía de amigos y familiares.

La diva fue dada de alta el domingo por la tarde-noche

“A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, informaron en el parte médico que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.

Un día después de que Mirtha Legrand fuera internada en el Sanatorio Mater Dei con diagnóstico de bronquitis, se conoció el resultado de la tomografía que le realizaron.

La diva fue dada de alta el domingo por la tarde-noche

“Signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal. Hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda. Nódulo pulmonar de 14 milímetros, el lóbulo superior derecho de características previamente descritas, compatible con hamatoma”, indicaba el informe.

El mismo, detallaba que el estudio no mostraba cambios significativos en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año.