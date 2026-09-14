La hermana del delincuente abatido denuncia gatillo fácil: "Hoy está en un cementerio por un policía que actuó como no debía"

La hermana del delincuente abatido denuncia gatillo fácil: "Hoy se encuentra en un cementerio por un policía que actuó como no tenía que actuar"

La hermana de Gustavo Damián Buenahora, el joven de 23 años que murió tras recibir un disparo de un policía durante una persecución en el barrio Belisario Roldán, cuestionó el accionar del efectivo y reclamó que se investigue si actuó dentro de la ley.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, Abigail reconoció que su hermano tenía antecedentes y que “no estaba haciendo las cosas bien”, pero sostuvo que eso no justificaba que el policía le disparara y terminara con su vida.

“Basta del gatillo fácil. Efectivos policiales están para cuidarnos, no matarnos”, comenzó el mensaje de la joven, que apuntó contra quienes, según consideró, están intentando “ensuciar” la imagen de su hermano.

La aparición de un video mantiene abierto el interrogante sobre si el policía actuó efectivamente en legítima defensa.

“Mi hermano no estaba haciendo las cosas bien, lo sabemos, pero no merecía morir. No lo merecía. A pesar de todo, él era una gran persona, un chico con un gran corazón, por lo cual no merecía morir”, afirmó.

Abigail cuestionó puntualmente la decisión del efectivo de utilizar su arma reglamentaria y sostuvo que Buenahora podría haber sido detenido y llevado ante la Justicia.

“No era necesario matarlo como lo hizo, sin pensar en absolutamente nada. Mi hermano tenía 23 años, toda una vida por delante y él se la arrebató como si nada”, expresó.

“No era necesario que lo matara”

En otro tramo de su mensaje, la hermana de Buenahora insistió con que el joven debía responder ante la Justicia por los delitos que hubiera cometido, pero no perder la vida durante el procedimiento.

“Le hubiera dado en el pie y él en este preciso momento estaría detenido, esperando que lo condenen por su delito, pero no, hoy se encuentra en un cementerio por un policía que no actuó como tenía que actuar”, sostuvo.

El hecho se registró en el barrio Belisario Roldán.

El planteo de Abigail se conoce mientras la Justicia intenta determinar con precisión qué ocurrió sobre el techo de una vivienda de avenida Avellaneda al 7500, donde Buenahora recibió el disparo que le provocó la muerte.

Según la versión policial incorporada a la causa, el joven se encontraba agazapado y tenía un revólver calibre .38 con el que habría apuntado directamente hacia uno de los uniformados. El efectivo utilizó su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros y efectuó dos disparos que, de acuerdo con fuentes del caso, fueron considerados “defensivos”.

Sin embargo, la aparición de un video que registra la secuencia completa incorporó un nuevo elemento a la investigación y mantiene abierto el interrogante sobre si el policía actuó efectivamente en legítima defensa, tal como sostiene la versión policial. Las imágenes permiten observar el momento de los disparos, aunque la Fiscalía debe determinar con precisión los movimientos de Buenahora y si existió una amenaza concreta contra el efectivo.

En su mensaje, Abigail también advirtió que lo ocurrido con su hermano podría repetirse con otras familias. “Hoy nos tocó a nosotros, a la familia de Gustavo, mi hermano, pero mañana podrían ser ustedes con algún hijo, hermanos, sobrinos o nietos”, expresó.

Y concluyó: “Hay un Dios que lo ve todo y sé que mi hermano va a tener la justicia que él se merece porque ningún policía tiene el derecho de la vida de nadie. Ningún policía tiene derecho de disparar provocándole la muerte a nadie”.