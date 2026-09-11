Qué dijo la autopsia del ladrón abatido por un policía en el barrio Belisario Roldan

El informe preliminar de autopsia que la Asesoría Pericial entregó a la fiscal Florencia Salas confirmó que el joven de 23 años que mataron tras una persecución policial en el barrio Belisario Roldán recibió un solo disparo en la cabeza.

“Tuvo una única lesión por un proyectil de arma de fuego en la región craneal con orificio de entrada detrás de la oreja derecha y de salida en región superior izquierda de la cabeza”, señaló el reporte.

De acuerdo al informe preliminar de los profesionales, esa herida generó en Gustavo Buenahora sufrió una dislaceración cerebral que le provoco a muerte en el lugar. A su lado secuestraron un revólver calibre .38, la motocicleta que tenía pedido de secuestro y el arma reglamentaria utilizada por el policía, que quedó preservada para los peritajes balísticos que se harán la próxima semana.

Sucedió en el barrio Belisario Roldán.

Tal como se informó, el episodio se originó el miércoles al mediodía en inmediaciones de Roca y Calaza. Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Patrullas Norte y de la comisaría duodecima observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta Rouser 135 cc negra.

La moto tenía un pedido de secuestro activo por un robo agravado cometido horas antes. Al advertir la presencia policial, el sospechoso aceleró la marcha, abandonó el vehículo y continuó la fuga a pie.

Generó conmoción entre los vecinos

Siempre de acuerdo a esa versión, Buenahora escapó por los techos de viviendas linderas y los efectivos comenzaron un rastrillaje hasta localizarlo sobre el techo del garaje de una casa ubicada en avenida Avellaneda al 7500. En esa huída recibió uno de los ters disparos que efectuó el oficial con su arma reglamentaria

Si bien el efectivo policial fue imputado del delito de homicidio agravado, las autoridades no ordenaron por el momento ninguna medida restrictiva de la libertad. En cumplimiento de los protocolos vigentes se le dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos mientras que las autoridades del Ministerio de Seguridad destacaron el accionar de la fuerza

Buenahora había sido condenado en 2023 a una pena única de 2 años y 10 meses de prisión de efectivo cumplimiento por la Justicia Correccional en una causa por hurtos agravados.