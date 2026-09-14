Ambientaron un restaurante al estilo american diner y cerró por la crisis: duró una década

Un emblemático restaurante temático del oeste del conurbano bonaerense bajó definitivamente sus persianas tras casi una década de actividad ininterrumpida. Se trata de Rocky Point, un icónico local gastronómico ambientado al estilo estadounidense ubicado en el centro de Ramos Mejía. El establecimiento funcionaba desde mediados de 2016 sobre la céntrica Avenida de Mayo al 300, en el partido de La Matanza. La caída generalizada en el consumo masivo y la pérdida de poder adquisitivo terminaron por liquidar las operaciones diarias del comercio.

Por qué cerró Rocky Point, un emblemático restaurante del conurbano

El espacio gastronómico nació a partir de un cambio radical de rubro en una antigua tienda dedicada a la venta de artículos deportivos. Los propietarios detectaron el interés del público por el servicio de catering durante eventos comerciales y decidieron reconvertir las instalaciones. La ambientación original incluía una estatua de Spiderman en tamaño real en el ingreso, estética Pop Art y pósters del cine clásico norteamericano. Con el paso de los años, los dueños ampliaron el edificio sumando un primer piso y una terraza.

El establecimiento homenajeaba a la cultura norteamericana.

La propuesta gastronómica centrada en hamburguesas y pizzas gigantes de estilo neoyorquino no logró resistir el fuerte incremento de los costos fijos. Las dimensiones del comercio, que abarcaba más de 145 metros cuadrados cubiertos, exigían un elevado nivel de facturación para cubrir alquileres y servicios públicos. La baja constante en la afluencia de clientes nocturnos volvió insostenible el mantenimiento de la estructura y de la plantilla de personal. El repentino cese de actividades sorprendió a los clientes habituales del corredor nocturno.

Los dueños del establecimiento acordaron la venta total de las instalaciones mediante una subasta pública para saldar los compromisos económicos pendientes. El remate oficial incluirá todo el mobiliario del salón, vajilla completa, marquesinas de neón y equipamiento técnico de cocina industrial. La firma rematadora a cargo de la operación pautó la convocatoria para el miércoles 16 de septiembre a las 15 horas. La liquidación de los bienes marcará la despedida definitiva del emprendimiento en la zona oeste.

Las inmobiliarias buscan inquilinos para reconvertir la propiedad.

El cierre de este emblemático bar temático refleja la compleja coyuntura que atraviesa el sector de la gastronomía comercial en el Gran Buenos Aires. El inmueble desocupado se suma a la oferta de alquileres comerciales sobre el eje de la Avenida de Mayo en Ramos Mejía. Diversos operadores inmobiliarios de la zona buscan nuevos inquilinos para reconvertir la propiedad antes de la temporada de verano.