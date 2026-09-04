Tristeza y conmoción: cerró un histórico clásico de Chapadmalal

Una noticia amarga sacudió a los frecuentes visitantes de la zona sur durante las últimas horas, marcada por la tristeza y conmoción de la comunidad. Las plataformas digitales sirvieron de escenario para confirmar que cerró un histórico clásico de Chapadmalal de forma definitiva. La emblemática parrilla y restaurante "La Barraca de Chapa", ubicada a la vera del arroyo local, puso punto final a su recorrido comercial. Tras más de dos décadas de actividad continua, los propietarios decidieron despedirse de sus clientes mediante un emotivo comunicado.

Los dueños sorprendieron a los habituales comensales.

El cierre de "La Barraca de Chapa" y el anuncio de sus propietarios

El establecimiento gastronómico comenzó su camino a mediados de la década del noventa bajo el formato de una humilde casa de comidas caseras. Con el paso de los años, el lugar creció hasta consolidarse como una parada obligada para las familias marplatenses y los turistas en la costa. Su ubicación estratégica dentro del Complejo Turístico le permitió convertirse en un punto de encuentro referente del corredor costero. Sin embargo, sus responsables optaron por concluir este ciclo comercial que superó los 25 años de trayectoria.

A través de una publicación institucional en sus redes sociales, los gestores del proyecto expresaron su sincera gratitud hacia quienes los acompañaron a lo largo del tiempo. En el texto recordaron los incontables momentos compartidos en sus salones, destacando el afecto recibido por parte de varias generaciones de comensales: "Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que nos acompañaron". La despedida virtual generó una ola inmediata de mensajes de cariño y nostalgia entre los usuarios locales.

La Barraca de Chapa nació en 1996 como una casa de comidas.

La baja de este tradicional comercio representa un impacto considerable para la oferta gastronómica. Durante un cuarto de siglo, el emprendimiento funcionó como un motor económico para el sector y empleó a trabajadores de los barrios vecinos. Hasta la fecha, los encargados del local no brindaron mayores precisiones sobre las razones que motivaron la clausura del espacio. Tampoco aclararon si se trata de un retiro definitivo del rubro o si evaluarán nuevas iniciativas en el futuro cercano.