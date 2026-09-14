Atención Banco Provincia: la suma exacta que ganás si invertís 2 millones de pesos a plazo fijo

El Banco Provincia actualizó la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo tradicional, convirtiéndose en la entidad con el rendimiento más alto entre los diez principales bancos del país. Las colocaciones en pesos volvieron a captar el interés de los ahorristas bonaerenses ante la desaceleración de la inflación y la estabilidad del mercado cambiario. Para el segmento de minoristas, la tasa nominal anual alcanzó el 22% en sus canales digitales de inversión. Esta cifra representa un incremento de un punto porcentual respecto a los valores ofrecidos durante el mes pasado.

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo en el Banco Provincia

En el caso de realizar una colocación inicial de dos millones de pesos a un plazo mínimo de 30 días mediante la página web, el rendimiento genera 36.164 pesos adicionales. Si la operación se realiza a través de la aplicación móvil Banca Internet Provincia o terminales autoservicio, la tasa es del 21% anual, otorgando una ganancia de 34.520 pesos mensuales. Ambas alternativas permiten obtener rendimientos positivos frente a la evolución del costo de vida en la provincia de Buenos Aires. La modalidad requiere un monto mínimo de ingreso fijado en mil pesos para cualquier usuario.

Todo el proceso se puede realizar desde la app.

Las cifras del Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectaron una inflación del 1,8% para el próximo mes, ubicando el rendimiento del plazo fijo por encima del índice general de precios. De esta manera, las colocaciones en moneda local superan la variación mensual del tipo de cambio oficial, que registró un avance del 1,3%. En lo que va del año, la divisa estadounidense acumula un incremento de apenas 3,4% en el mercado minorista. Esta brecha consolida al instrumento en pesos como la opción más rentable para pequeños y medianos inversores.

La entidad bonaerense, que cuenta con más de 13 millones de cajas de ahorro activas, mantiene esta grilla salarial de tasas para depósitos entre 30 y 119 días de plazo. Quienes opten por dejar su capital guardado por un período de 90 días recibirán la tasa máxima del 22% anual por ventanilla digital. En tanto, las operaciones presenciales realizadas en los cajeros automáticos ofrecen un 20% anual, un punto por debajo de las plataformas en línea. Todos los trámites se gestionan sin comisiones adicionales dentro del sistema bancario provincial.

Las alternativas permiten obtener resultados positivos.

Para constituir el depósito, el usuario debe ingresar al menú de inversiones dentro de la banca de internet o la aplicación oficial con token integrado. El sistema solicita seleccionar la cuenta de origen, detallar el monto deseado y confirmar la cantidad de días para el vencimiento. Al finalizar el plazo acordado, el capital junto con los intereses generados se acreditan de forma automática en la cuenta del titular. La maniobra no requiere presencialidad en sucursales y se encuentra disponible todos los días hábiles para clientes y no clientes.