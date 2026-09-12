Ojo con las estafas: el Banco Provincia contó cómo actúan los falsos "asesores de inversión"

Se emitió un alerta urgente ante el impactante aumento de la modalidad delictiva.

El Banco Provincia emitió una alerta urgente ante el aumento de ciberdelitos bajo la modalidad de falsos asesores financieros. Los estafadores contactan a los clientes mediante redes sociales, WhatsApp o Telegram utilizando identidades falsas de empresas reconocidas. A través de promesas de alta rentabilidad y ganancias rápidas, buscan ganarse la confianza de los usuarios para apoderarse de sus fondos.

Cómo se producen las nuevas estafas, según el Banco Provincia

La maniobra opera mediante técnicas de ingeniería social donde los delincuentes guían a las víctimas para crear cuentas en aplicaciones de inversión. Durante el proceso, solicitan que las personas compartan pantalla o instalen programas de acceso remoto en sus celulares y computadoras. De esta forma, los ciberdelincuentes logran visualizar códigos de seguridad, contraseñas y claves bancarias para realizar transferencias no autorizadas, con el objetivo de concretar la estafa.

Por lo general, piden datos privados como claves y códigos.

Para sostener el engaño durante más tiempo, las bandas arman plataformas con saldos y rendimientos ficticios que simulan ganancias reales. Cuando los usuarios intentan retirar su dinero, los falsos asesores inventan problemas técnicos, impuestos o comisiones pendientes de pago. Bajo la promesa de liberar los fondos retenidos, solicitan nuevos envíos de dinero antes de cortar todo tipo de comunicación.

Desde la entidad bancaria bonaerense recalcaron que nunca se deben compartir usuarios, contraseñas ni códigos de seguridad con terceras personas. Asimismo, recomendaron desconfiar de cualquier propuesta financiera con rentabilidad garantizada y no descargar aplicaciones recomendadas por desconocidos. También enfatizaron la importancia de no ingresar a la banca de internet mientras otra persona guía la operación.

Los ladrones emulan las pantallas de las apps.

Ante la menor sospecha de fraude, el banco aconseja interrumpir la comunicación inmediatamente y comunicarse con los canales oficiales de atención. La institución cuenta con un centro de seguridad digital con guías detalladas para prevenir el acceso no autorizado a las cuentas. En caso de haber sido víctima de una maniobra fraudulenta, el usuario debe realizar la denuncia correspondiente para bloquear los accesos digitales.