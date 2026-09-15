Gustavo Sofovich chocó y se atrincheró en el auto: "Fui a comprar yogurt"

Cerca de las 5 de la mañana, Gustavo Sofovich, hijo del recordado Gerardo Sofovich chocó con una moto en la que viajaba una pareja. La mujer fue trasladada al Hospital pero está fuera de peligro. El productor, sin embargo, se negó a bajar del auto por casi 2 horas.

Alrededor de las 7.30, accedió a bajar del vehículo para realizar el control de alcoholemia que dio negativo. En la moto viajaban un hombre y una mujer. Si bien, en principio, no se registraron heridos de gravedad, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Luego del episodio, ya más tranquilo, habló con la prensa y aclaró: “Yo me acuesto a las 11 de la noche y a las 5 ya estoy haciendo ejercicio. Para algunos es un horario raro pero es mi hora habitual”.

"Me levanto todos los días 4.30 y a las 5 estoy haciendo ejercicio. Es mi horario habitual. Salí a comprar yogurt y al volver, lo toqué al pibe o él me tocó a mí, eso no importa, lo que importa es que están todos bien”

El hijo del recordado productor protagonizó un choque en Palermo

Según explicó, salió con el auto para comprar algunas cosas para el desayuno cuando ocurrió el incidente: “Lo toqué al pibe o él me tocó a mí, eso no importa, lo que importa es que están todos bien”

Acerca de por qué se negó a bajar del auto, explicó que lo hizo por estricto pedido de las autoridades. “Me dijeron que el fiscal no lo permitía hasta que no se me hiciera el control”.