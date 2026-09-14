Tremendo choque en una transitada avenida: terminaron encajados en una obra de bacheo

Un choque entre un automóvil y un taxi se produjo esta mañana en el límite del barrio Termas Huinco. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos terminaron dentro de un hueco donde se realizan trabajos de reparación del asfalto.

Un choque entre un automóvil y un taxi se produjo esta mañana en el límite del barrio Termas Huinco.

Según informaron a 0223, un Fiat Siena, conducido por un hombre de 35 años, circulaba por Vértiz en dirección oeste, mientras que un taxi de licencia 521, al mando de un sujeto de 50 años, transitaba por Juramento hacia Juan B. Justo cuando colisionaron en la esquina.

A pesar de la violencia del impacto, los dos conductores resultaron ilesos. Personal de Tránsito intervino en el lugar y constató que el conductor del Siena no contaba con seguro ni VTV, por lo que el vehículo fue secuestrado.

A pesar de la violencia del impacto, los dos conductores resultaron ilesos.

"Es una pista de carreras"

Vecinos de la zona denuncian que los choques son constantes y que utilizan la avenida Vértiz como "pista de carreras".

Los intentos por generar barreras que disminuyan la velocidad, como reductores o lomas de burro, no lograron su cometido y decenas de personas siguen recorriendo las calles sin control.