Lo chocaron, salió despedido y quedó en terapia intensiva: buscan al conductor que se dio a la fuga

Un hombre de 33 años sufrió heridas de gravedad luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras circulaba en moto por el barrio Villa Primera de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cerca de las 8.30, en la intersección de México y Santa Cruz. Según informó su hermano a 0223, el motociclista fue impactado por un automóvil y, como consecuencia del fuerte choque, salió despedido del rodado. Tras el impacto, el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga y hasta el momento no pudo ser identificado.

La víctima fue trasladada de urgencia y quedó internada en terapia intensiva de una clínica privada debido a un trauma cerrado de abdomen con compromiso esplénico. Como consecuencia de las lesiones sufridas, los médicos debieron practicarle una esplenectomía.

Ante la gravedad del episodio, los supervisores del hombre intentaron realizar la denuncia correspondiente, pero no pudieron concretarla debido a que, según les indicaron, debe ser la propia víctima quien se presente en la comisaría.

Mientras permanece internado, sus familiares iniciaron la búsqueda de información que permita reconstruir cómo ocurrió el accidente e identificar al automovilista que escapó del lugar.

En ese sentido, solicitan la colaboración de vecinos de la zona que puedan contar con cámaras de seguridad que hayan registrado el momento del choque o la posterior fuga del vehículo.