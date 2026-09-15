Un jubilado mató a un delincuente que intentó robar en el comercio de su nieto

Un hombre de 81 años mató a un supuesto delincuente que habría ingresado a robar junto a otras dos personas al comercio de su nieto en el municipio de Moreno. El jubilado le disparó con una escopeta en la cabeza y el ladrón murió en el lugar.

Los otros delincuentes reaccionaron a los tiros. El jubilado recibió una bala en el pecho y fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega por sus familiares. Allí permanece aún internado, con pronóstico reservado.

Los hechos

El suceso ocurrió en un mayorista de bebidas y alimentos ubicado en la esquina de Juramento y Patrias Argentinas. Según la reconstrucción de los hechos a partir de las declaraciones de los testigos, uno de los delincuentes habría disparado en el interior del negocio para intimidar a las personas que se encontraban allí.

Un vecino advirtió lo que estaba pasando en el locar y corrió hasta la casa del abuelo del dueño para avisarle. El jubilado tomó la escopeta y salió para el negocio, donde comenzaron a dispararse entre sí y uno de los disparos impactó en la cabeza del delincuente.

El nieto del jubilado y dueño del local, de 41 años, también resultó herido. Recibió un disparo en la mano derecha y sufrió una herida superficial en la cabeza por el roce de una bala. Está fuera de peligro y ya recibió el alta médica.

Tras el tiroteo, los vecinos del barrio salieron a la calle para impedir que los otros dos asaltantes escaparan. Los redujeron y los retuvieron hasta la llegada de la policía y finalmente fueron detenidos.

Se trata de dos hombres de 45 y 48 años, de Malvinas Argentinas y de Grand Bourg, respectivamente. El delincuente abatido aún no fue identificado ya que no llevaba documentación al momento de los hechos. La causa quedó a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la UFI N° 4 de Moreno.