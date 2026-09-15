Mar del Plata concentra el 80% del kiwi argentino y compite con tres países: "No hay mucha más tierra apta"

Presentaron proyectos para impulsar el reconocimiento de General Pueyrredon como Capital Provincial y Nacional del Kiwi, crear una fiesta anual dedicada a la actividad y promover nuevas herramientas de financiamiento.

Mar del Plata y el sudeste bonaerense concentran el 80% de la superficie de kiwi plantada en todo el país, una característica que desde el sector consideran uno de los principales argumentos para que la ciudad sea declarada Capital Nacional del Kiwi, una iniciativa que comenzó a tomar forma en el Concejo Deliberante.

A partir de ese proyecto, el secretario de la Cámara de Productores de Kiwi, Mauro Briguglio, le comentó a Extra que "por otras vías" habían iniciado a trabajar con el Municipio para la organización de "una fiesta o algún evento" que nucleara a los productores y "los pongan en contacto con la gente", y manifestó su deseo de que se concrete "a fin de año".

En esa línea, detalló que "la producción es importante y cara", por lo que se mostró entusiasmado con la posibilidad de que sea financiada y explicó los motivos por los que Mar del Plata debería ser declarada Capital Nacional del Kiwi: "Aunque no fue donde empezó, hoy contamos con el 80% de la superficie plantada de todo el país. Es la zona de mayor potencial y es la ciudad más pujante", sostuvo.

General Pueyrredon se consolidó como el principal motor de la producción de kiwi en Argentina.

De acuerdo al referente del sector, Mar del Plata cuenta con "un rol central" en la producción de kiwi y no se descarta regionalizar la actividad, aunque antes deben trasladar la discusión a nivel provincial y nacional y también lograr que los demás municipios se unan a la iniciativa, como General Alvarado.

"Es un cultivo que necesita de mucho dinero y requiere de hasta 3 años para empezar a producir, y de 5 a 7 para estar en plena producción. Por eso es tan importante el financiamiento para que los proyectos prosperen. Lo que se hace es a pulmón de los empresarios y los productores que se pusieron al hombro esta iniciativa", precisó.

Actualmente, alrededor de 1.000 hectáreas se destinan al cultivo de esta fruta en la Argentina, de las cuales 800 se encuentran en el sudeste bonaerense, y la producción anual alcanza las 12.000 toneladas. "A nivel mundial, los valores son chicos todavía, pero es una industria que está floreciendo. Encima, de las 1.000 hectáreas, no todas están en producción", proyectó el líder de la entidad.

Presentaron proyectos clave para declarar oficialmente a General Pueyrredon como la Capital Provincial y Nacional del Kiwi.

Además, conforme a su testimonio, el país también comenzó a exportar kiwi y entre un 20 y un 30 por ciento de la producción es destinado a mercados externos, tanto a Latinoamérica como a Europa. Sin embargo, consideró que la región debería "producir más", no únicamente para el mercado interno, sino también para el mercado de exportación, que está igualmente "insatisfecho".

"En el hemisferio somos pocos los que producimos kiwi: está Nueva Zelanda, Chile, Sudáfrica, que está empezando, y nosotros. Entonces, tenemos la oportunidad de abastecer el gran mercado, que es el hemisferio norte. Es una posibilidad enorme porque no hay mucha más tierra apta para producir kiwi y debemos buscar nuestro espacio en el mercado internacional", concluyó Briguglio.