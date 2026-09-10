Buscan que Mar del Plata sea declarada Capital Nacional del Kiwi: también impulsan una fiesta y créditos para productores

El cultivo de kiwi se expandió en los últimos años en distintas zonas rurales de General Pueyrredon. Foto generada con IA.

Con el impulso de un sector productivo en crecimiento, el concejal Guido García presentó tres proyectos en el Concejo Deliberante para impulsar el reconocimiento de General Pueyrredon como Capital Provincial y Nacional del Kiwi, crear una fiesta anual dedicada a la actividad y promover nuevas herramientas de financiamiento que permitan ampliar la superficie cultivada.

La propuesta de mayor alcance plantea que el Concejo Deliberante declare su voluntad de impulsar el reconocimiento de General Pueyrredon como Capital Provincial y Nacional del Kiwi. Para eso, el proyecto solicita a la Legislatura bonaerense y al Congreso de la Nación que evalúen y promuevan las respectivas declaraciones.

La iniciativa contempla a todo el territorio productivo del partido y pone especial énfasis en las áreas rurales donde se desarrolla el cultivo. El objetivo es que el eventual reconocimiento no quede asociado únicamente a la ciudad de Mar del Plata, sino que alcance a todo el entramado productivo de General Pueyrredon.

El concejal Guido García presentó las iniciativas junto a referentes y productores vinculados a la actividad del kiwi en General Pueyrredon.

El planteo se apoya en el crecimiento que tuvo la actividad durante los últimos años. Según información del INTA difundida en 2024, el partido contaba con unas 800 hectáreas destinadas a la producción de kiwi y se ubicaba como el principal productor del país en superficie, cantidad de establecimientos y volumen de producción. Desde el sector estiman que actualmente la superficie ya habría superado las 1.000 hectáreas.

A esto se suma un antecedente que le otorgó una identidad específica a la producción regional. En 2022, el Estado nacional reconoció la Indicación Geográfica “Kiwi Mar y Sierras del Sudeste de Buenos Aires”, cuyo registro había sido impulsado por la Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata.

“Cuando hablamos de ampliar la superficie productiva, no hablamos solamente de generar y exportar más fruta. Hablamos de algo mucho más potente y necesario: más trabajo, inversiones y el desarrollo de una cadena de valor que puede tener cada vez mayor impacto en nuestra economía”, sostuvo García en un comunicado que acompañó la elevación de los proyectos.

La producción de kiwi se expandió en distintas zonas rurales de General Pueyrredon y ya supera las 1.000 hectáreas, según estimaciones del sector.

En paralelo, el concejal propuso crear la Fiesta del Kiwi Mar y Sierras – Expo Kiwi Mar del Plata, de carácter anual y vinculada al calendario productivo. La iniciativa busca que el evento funcione no sólo como una celebración, sino también como un espacio para promocionar la actividad y generar vínculos comerciales. En este caso, la decisión compete exclusivamente al ámbito municipal, por lo que es la más factible.

El proyecto prevé que la Expo Kiwi incluya exposiciones, rondas de negocios, jornadas técnicas y científicas, presentación de maquinaria y tecnología, espacios para promover inversiones y herramientas de financiamiento, además de actividades gastronómicas, culturales y turísticas. También contempla acciones para favorecer la apertura de mercados y la promoción de las exportaciones. “La Fiesta del Kiwi Mar y Sierras – Expo Kiwi Mar del Plata busca generar esa identidad entre las áreas rurales y urbanas para acompañar ese proceso: convertir al distrito en un punto de encuentro para productores, inversores, empresas, tecnología, capacitación y nuevas oportunidades comerciales”, explicó el edil.

Finalmente, el tercer proyecto plantea que el Municipio gestione ante las autoridades provinciales y nacionales el reconocimiento de la celebración como Fiesta Provincial y Fiesta Nacional. De esa manera, se buscaría facilitar el acceso a programas y recursos destinados a su organización, promoción y desarrollo. La propuesta apunta a uno de los principales desafíos que enfrenta la actividad: la necesidad de inversión para seguir ampliando las plantaciones. En ese sentido, García propuso solicitar a la Provincia y al Banco Provincia que evalúen líneas de crédito específicas, con plazos de amortización extendidos, períodos de gracia y tasas preferenciales acordes al ciclo productivo del kiwi.

El Concejo Deliberante recibió los proyectos que buscan potenciar la producción de kiwi y darle mayor proyección nacional e internacional.

“Para acompañar ese crecimiento resulta fundamental facilitar el acceso a la inversión y al crédito. El cultivo requiere una importante inversión inicial y varios años hasta alcanzar su producción comercial”, señaló García. La iniciativa contempla que los créditos puedan destinarse a nuevas plantaciones, sistemas de riego, maquinaria, tecnología e infraestructura productiva, además de incorporar mecanismos de garantías y avales que faciliten el acceso al financiamiento.

La actividad, además, tiene impacto más allá de las quintas. Según las estimaciones difundidas en el marco de los proyectos, cada hectárea puede generar entre tres y cinco puestos de trabajo directos, a los que se suman empleos vinculados al empaque, las cámaras de frío, la logística, la comercialización, el riego, la maquinaria y los servicios tecnológicos. “A las condiciones que tenemos para producir se suma la creciente valoración del kiwi como un alimento saludable. Sus propiedades nutricionales y sus beneficios para la salud generan una imagen muy positiva entre los consumidores y abren nuevas oportunidades para seguir creciendo y llegar a nuevos mercados”, afirmó el concejal.