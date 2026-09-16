Más medallas marplatenses en los Juegos Suramericanos 2026
Ken Kuwada se alzó con la plata en patin carrera, mientas que Guido Buscaglia y Matías Chaillou sumaron su segunda presea en natación.
16 de Septiembre de 2026 00:31
Por Redacción 0223
PARA 0223
El martes dejó dos nuevas medallas para la delegación marplatense en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
En patín carrera, Ken Kuwada fue segundo en los 5000 a los puntos, quedando apenas por debajo de su compatriotra Benjamín Gader, para que Argentina vuelva a ganar una medalla dorada en la disciplina después de 12 años.
La otra medalla llegó en la natación. Al igual que en la jornada inaugural con la posta 4x200 metros, esta vez fue en los 4x100, que Matías Chaillou y Guido Buscaglia formaron parte de la cuaterna que se subió al último escalón del podio.
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