Más medallas marplatenses en los Juegos Suramericanos 2026

Ken Kuwada con su medalla plateada en Santa Fe, después de una gran prueba. (Foto Instagram)

El martes dejó dos nuevas medallas para la delegación marplatense en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En patín carrera, Ken Kuwada fue segundo en los 5000 a los puntos, quedando apenas por debajo de su compatriotra Benjamín Gader, para que Argentina vuelva a ganar una medalla dorada en la disciplina después de 12 años.

La otra medalla llegó en la natación. Al igual que en la jornada inaugural con la posta 4x200 metros, esta vez fue en los 4x100, que Matías Chaillou y Guido Buscaglia formaron parte de la cuaterna que se subió al último escalón del podio.



