La Selección Argentina mereció el empate, chocó contra el travesaño y quedó afuera del Mundial Sub 20

El equipo dirigido por Christian Meloni cayó 1-0 ante Corea del Sur en los octavos de final del Mundial que se disputa en Polonia y se despidió del certamen.

La Selección Argentina femenina Sub 20 quedó eliminada del Mundial de Polonia después de caer 1-0 ante Corea del Sur en los octavos de final. El equipo dirigido por Christian Meloni tuvo un partido de menor a mayor, sufrió el gol de Beom Yeju en la primera parte y, pese a generar numerosas situaciones durante el complemento, no logró encontrar el empate que hubiera llevado el encuentro al menos al tiempo suplementario.

El primer tiempo fue parejo, aunque con mayor iniciativa de las asiáticas. Jo Hyeyoung fue una de las más peligrosas y exigió en varias oportunidades a Priscila Siben, quien tuvo una intervención espectacular para evitar un gol. Además, Nam Seungeun estrelló un cabezazo en el travesaño. El 1-0 llegó por intermedio de Beom Yeju, luego de una buena combinación colectiva y un rechazo corto dentro del área argentina.

Después del golpe, la Albiceleste reaccionó y tuvo sus mejores minutos de la etapa inicial. Mercedes Niz sacó un tremendo zurdazo que pegó en el travesaño, mientras que Annika Paz también tuvo el empate de cabeza desde el punto del penal, aunque su remate se fue desviado. La jugada, además, terminó con una posición adelantada mínima que fue sancionada pese a la buena acción colectiva protagonizada por Niz y Violeta Álvarez.

Las modificaciones de Julieta Martínez, Pía Álvarez y Brisa Jara terminaron de cambiarle la cara al equipo argentino. Camila Ochoa tuvo un muy buen ingreso y Argentina comenzó a jugar prácticamente instalada en campo surcoreano. Mercedes Niz volvió a quedar cerca del gol en varias oportunidades: tuvo un remate desde la medialuna, un cabezazo que volvió a pegar en el travesaño y otro testazo que fue desviado con la punta de los dedos por la arquera rival.

La insistencia se mantuvo hasta el final. Dolo Delgado no llegó a conectar otro centro peligroso, mientras que Carolina Ceniza también tuvo una ocasión muy clara dentro del área, aunque decidió acomodarse para rematar con su pierna hábil y terminó enviando la pelota contra la parte exterior de la red. Corea del Sur prácticamente se limitó a defender y apostar por algún contragolpe, mientras Priscila Siben tuvo poco trabajo durante el complemento.

Argentina empujó hasta el quinto minuto de descuento, pero el gol del empate finalmente no apareció. De esta manera, la Selección Argentina se despidió del Mundial Sub 20 femenino en los octavos de final, igualando su mejor actuación histórica en la competencia, marca que ya había alcanzado en Colombia 2024. El equipo de Meloni cerró su participación en Polonia con una camada de futbolistas que dejó buenas señales de cara al futuro.

Síntesis:

Argentina: Priscila Siben; Luisana Araya, Alma Velasco Heim, Julia Vinhas, Carolina Ceniza; Julieta Aguilar, Agustina Maldonado, Camila Ochoa, Violeta Álvarez; Mercedes Diz y Annika Paz. DT: Christian Meloni.

Corea del Sur: Chaebeen Kim; Ahyeong Yoon, Siwoo Cheon, Dabin Jung, Seungeun Nam, Minseo Han, Yeju Beom, Hyerin Jin, Haeun Lee y Haeun Lee. DT: Younjeong Park.

Estadio: Arena Sosnowiec (Polonia)

Árbitro: Marta Huerta (España)