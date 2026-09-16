Después de cuatro ruedas, el dólar mayorista volvió a subir

El dólar mayorista avanza este miércoles 16 de septiembre luego cuatro jornadas consecutivas a la baja, pero se sostiene a unos más de 25% del techo de la banda cambiaria. El Presupuesto 2027 incorporó nuevas referencias para el dólar, con estimaciones de un valor cercano a $1.847,60 para la venta a fin de ese año.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escala $2 a $1.508 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.900,87) se ubicó a 26,1%.

El tipo de cambio dejó atrás la seguidilla negativa acumulada en la semana

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.528,72 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El Presupuesto 2027 incorporó nuevas referencias para el billete verde.

El dólar CCL opera a $1.595,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%. El dólar MEP opera a $1.538,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.596,96.