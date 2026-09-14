El dólar se dio vuelta sobre el cierre: a cuánto cerró

El dólar se dio vuelta sobre el cierre y cerró debajo de los $1.510 en el mercado mayorista, consolidando el escenario de relativa estabilidad cambiaria que el Gobierno busca sostener mientras comienza a crecer la atención sobre las elecciones presidenciales de 2027.

El dólar oficial minorista cerró a $1.480 para la compra y a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.533,31 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.595,33 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. El dólar MEP cerró a $1.533,24 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.593,59.