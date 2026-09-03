El dólar mayorista anotó su segunda caída al hilo

El dólar mayorista comenzó septiembre estabilizado por encima de los $1.500 pese a retroceder por dos ruedas consecutivas y ya se ubicó a 24,9% del techo de la banda cambiaria, luego de la mayor presión cambiaria que se registró durante las últimas ruedas de agosto.

Así, la cotización se cerró en $1.508 a nivel mayorista, mientras el mercado empieza a mirar hasta dónde podría avanzar el tipo de cambio en lo que queda del año.

El dólar volvió a retroceder este jueves.

En cuanto al tipo de cambio minorista, en el Banco Nación (BNA) retrocedió a $1.480 para compra y $1.530 para venta, lo que llevó el dólar tarjeta a $1.989. A su vez, el promedio que realiza el Banco Central (Bcra) se ubicó a $1.529,42 para venta.

El dólar blue registró su primera suba en seis jornadas. De este modo, el informal operó a contramano del resto de las cotizaciones y subió $5, hasta los $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

El tipo de cambio operó con calma tras la presión de fines de agosto.

El dólar CCL cerró a $1.585,51 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%. El dólar MEP cerró a $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.585,68.