Allanan un par de casas por el robo de tres autos y una moto en doce días

Una investigación a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa) por el robo de tres autos y una moto en un lapso de doce días terminó con la realización de dos allanamientos en los barrios San Jorge y La Herradura.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la comisaría duodécima allanó dos viviendas en Diagonal del Solar casi Moreno y en Deyacobi al 1900 donde secuestraron armas de fuego, municiones, motopartes, herramientas, una motocicleta y diversos elementos de interés para distintas investigaciones.

Secuestraron armas de fuego, municiones, motopartes, herramientas, una motocicleta y diversos elementos de interés.

El primero de los hechos ocurrió el 25 de agosto en inmediaciones de Luis Varese y Belgrano, cuando cuatro sujetos armados abordaron a un hombre de 51 años y le sustrajeron una camioneta Renault Kangoo, además de herramientas, documentación y dinero en efectivo. El vehículo fue posteriormente hallado en avenida Colón y Ramón Cabezas.

Seis días después en Gascón y Termas de Río Hondo dos hombres armados interceptaron a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, lo hicieron descender de una camioneta Fiat Fiorino utilizada para tareas laborales y escaparon con el rodado que abandonaron en Rauch y Almirante Brown.

El sujeto de 32 años aprehendido.

El 2 de septiembre tres sujetos armados interceptaron en Luro y Carrillo a un hombre de 55 años, rompieron el vidrio de su Citroën C5 y lo obligaron a descender para sustraerle el vehículo.

El último hecho atribuido sucedió el 6 de septiembre cuando dos hombres robaron una motocicleta Mondial LD110 Max en avenida Pedro Luro y Salvador Viva tras amenazar a una joven de 22 años con un arma de fuego.

Los allanamientos se realizaron en los barrios San Jorge y La Herradura.

Un hombre de 32 años fue notificado de la formación de causa por el delito de robo agravado y por tenencia de arma de fuego de uso civil y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.