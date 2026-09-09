Cae “levantador” que robaba camionetas y buscan a su cómplice

La investigación por el robo de una camioneta Toyota Hilux a mediados de agosto y la sospecha de otros hechos similares atribuibles a la misma banda derivó en la realización de cuatro allanamientos donde detuvieron a uno de los sujetos acusados de actuar como “levantador” de los rodados.

El hecho original ocurrió el 17 de agosto pasado en la zona de Bermejo y Solís cuando autores anónimos robaron la camioneta que el propietario dejó estacionada por espacio de casi seis horas en el lugar: el rodado fue hallado una hora después sin ocupantes en Colectora y calle 131 de la ciudad de Batán.

Durante la investigación que se tramitó en la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) se estableció que dos fueron los sujetos que llevaron adelante la sustracción y que contaron con la colaboración de un tercero que se desplazaba en un automóvil Renault Clio que los recogió cuando abandonaron el rodado.

Elementos secuestrados.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal del Gabinete de Automotores la DDI allanó cuatro domicilios en Pasaje 22 de abril al 8900, Belgrano al 6500, Alberti al 7600 y 11 de septiembre al 8400 donde detuvieron a Leonardo Luchetti, secuestraron el Renault Clío, un celular, tres cajas de municiones calibre nueve milímetros y un par de zapatillas utilizadas en el hecho.

Además de la detención del hombre de 36 años, el personal aprehendió al sujeto de 29 acusado de brindar las tareas de apoyo: mientras que el primero quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán, el segundo fue notificado por los delitos de hurto agravado y tenencia ilegal de munición de guerra y recuperó la libertad.

Tiene 26 años.

El otro acusado de actuar como “levantador” fue identificado como Ariel Delgado y tras no ser hallado en los procedimientos, el fiscal Joaquín Morán solicitó su detención