Motochorros al acecho en el sur: intentaron asaltar a una mujer y robaron un auto en cinco minutos

En cuestión de minutos, un grupo de motochorros intentó asaltar a una mujer y le robó el auto de manera violenta a un hombre en Acantilados, zona sur de Mar del Plata.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 18:30 de este lunes en las calles 8 y 493, cuando la víctima descendió de su vehículo para ingresar a un comercio y fue perseguida por los delincuentes.

De la banda conformada por cuatro delincuentes en dos motos bajó uno de los ladrones, quien corrió a la mujer e intentó quitarle las llaves, mientras otro aguardaba pocos metros atrás.

Sin embargo, ante la resistencia y un testigo que salió del local, el joven malviviente soltó a la dueña del auto y escapó a toda velocidad con sus cómplices.

Minutos más tarde, a las 18:35, los motochorros sorprendieron a un hombre que abría la tranquera para guardar el auto en su vivienda, situado en las calles 489 y 24.

En este caso, el mismo atacante de campera negra y zapatillas blancas lo agarró por detrás, le exigió las llaves del rodado y lo golpeó en la cabeza, provocando que cayera desplomado al suelo.

Finalmente, los sujetos se dieron a la fuga con las dos motos y el Ford sustraído, y ambos robos quedaron captados por las cámaras de seguridad.