Cae acusado de liderar banda que robaba autos: le encontraron armas y municiones

Una investigación por una serie de robos de vehículos derivó en un par de allanamientos en el barrio Bosque Alegre donde aprehendieron a un joven de 19 años y secuestraron el auto con el que cometían los delitos, tres armas de fuego y decenas de municiones.

A partir de la intervención de personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado se logró reconstruir el recorrido de un VW Gol Trend empleado en algunos hechos a partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y particulares, el seguimiento de posibles rutas de llegada y fuga, estudios sobre la actividad de teléfonos celulares, impacto de antenas, vinculaciones y distintas tareas de campo y averiguaciones.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°1 autorizó el allanamiento de tres viviendas ubicadas dentro de un mismo terreno donde aprehendieron al principal sospechoso y secuestraron dos pistolas Bersa Thunder calibre 9 milímetros, ambas con sus numeraciones suprimidas, y un revólver calibre .32 marca Pasper, también sin numeración. Junto con las armas fueron secuestrados dos cargadores y 75 municiones calibre nueve milímetros, calibre .22 y calibre .38.

El operativo se hizo en Bosque Alegre.

"También se secuestraron tres celulares que serán peritado y el VW Gol Trend en el que se desplazaban y al que le cambiaban las patentes para llevar adelante el robo de otros rodados o los elementos que hallaban en el interior", informaron autoridades policiales.

En el marco de una causa por robos agravados reiterados contra la propiedad automotor, el imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.