Como la historia lo marca: Peñarol aplastó a Quilmes y se quedó con clásico

El equipo de Leandro Ramella venció por una amplia diferencia al de Saborido y se quedó con una nueva edición del clásico marplatense.

El clásico del basquet se volvió a jugar después de dos años y terminó siendo para Peñarol. El equipo de Leandro Ramella demostró en cancha la diferencia de jerarquía y plantel y aplastó 95-64 a un Quilmes que fue superado durante los cuarenta minutos.

Buen inicio de partido del equipo de Ramella, que pese a que arrancó 3-0 abajo en el marcador, ajustó un par de detalles y metió un parcial de 13-0 de la mano de Giorgetti y Vega, dos de sus incorporaciones. La sintonia continuo en la segunda parte del cuarto ya que el entrenador "Milrayita" comenzó a mover el banco y también consiguió puntos con Thorton y Bednarek. Con este saldo favorable Peñarol cerró el primer segmento 29-16 arriba.

La eficacia de Peñarol continuó en el segundo cuarto de tal manera que llego a los 58 puntos. En apenas 20 minutos consiguio anotar 14 triples y con muchas manos. Guerra, Vega y Giorgetti los principales estandartes para que el equipo de Garay y Santiago se vaya al descanso largo 58-29 arriba en el marcador.

El tercer cuarto fue un poco más favorable para Quilmes. Aun así no consiguió reducir la desventaja de 30 puntos. Claramente la efectividad del "Milrayita" bajó como era de esperar y sumado a eso algunas desatenciones en defensa le permitieron al equipo de Saborido fluir más en ataque. Pese a eso el elenco del barrio del materno se fue 74-44 arriba al último cuarto.

En el último segmento Ramella aprovechó para rotar aún más el banco pero no perdió el poder de gol. Le dió minutos a Martín Chapero y al chileno Stuardo que fueron los últimos en ingresar. El equipo siguió anotando y consiguió mantener la ventaja de treinta puntos para cerrar el encuentro por 95-64.

El domingo Peñarol viajará rumbo a Brasil para una serie de tres amistosos en la previa de su debut en la Liga Nacional el 30 de septiembre.

Mientras que Quilmes continuará con su pretemporada aquí en la ciudad preparando el debut de la Liga Argentina que será a finales de octubre.

Síntesis:

Peñarol: Jaime 13, Guerra 10, Pérez Tapia 8, Stuardo -, Vega 18, Chiaraviglio 11, Giorgetti 14, Al Thornton 7, Basualdo 6, Bednarek 5, Chapero - , Aman 3 . DT: Leandro Ramella.

Quilmes: Beamer 12, Rafinha 8, Duvanced 5, Elías 9, Alonso 13, Alonso 3, Alderete 6, Dominé -, Luna 2, Aman -, Marfil -, Labrador -. DT: Sebastián Saborido.

Marcador: 29-16, 58-29, 74-44, 95-64

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas