La Unmdp se adapta a la crisis: los estudiantes trabajan y ofrecen carreras cortas para acceder rápido al mercado laboral

En la actualidad los estudiantes trabajan a la vez que cursan y eligen carreras cortas con rápida inserción en el mundo laboral

En el marco de la nueva muestra educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), su secretario académico, Fabián Cabria, explicó las modificaciones en la vida de los estudiantes que impulsaron la creación de nuevas carreras cortas para facilitar el rápido acceso al mercado laboral.

Según le contó a Extra, los asistentes podrán conocer "qué carreras quieren estudiar, qué ofertas hay y qué alternativas existen para facilitarle el acceso a aquellos con alguna problemática", entre otras cuestiones. El evento se realiza desde este miércoles y hasta el viernes, de 10 a 17, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Alberti y Sarmiento.

La muestra educativa de la Unmdp reúne la oferta académica de las distintas facultades y áreas de la Universidad.

Asimismo, sostuvo que ofrecerán charlas de orientación vocacional para los jóvenes que están por finalizar sus estudios secundarios, mientras que los participantes podrán recorrer los stands de cada facultad y de las distintas áreas de la Unmdp distribuidos en el predio.

En esos espacios brindarán información acerca de cada carrera y sus salidas laborales, al igual que sobre los dispositivos que ofrece la Universidad, como el comedor universitario y las áreas de salud y deportes, además de los beneficios y las becas económicas que dispone el Rectorado.

Las carreras cortas y las propuestas a distancia ganan espacio entre los estudiantes que buscan combinar la formación con el trabajo.

Por otro lado, el funcionario universitario explicó que "la creación de carreras está relacionada con los vínculos que tienen diferentes sectores de la Unmdp con la realidad", al mismo tiempo que remarcó que "es importante estar atentos a cuáles son las demandas del mundo laboral" para generar nuevas ofertas o modificar planes de estudio, contenidos y competencias a alcanzar en los diseños curriculares.

Es que, según detalló, un dato particular que define la nueva vida estudiantil es que "a la vez tienen trabajo", por lo que "el tiempo de dedicación no es el del estudiante exclusivo o de tiempo completo, como ocurría hace años atrás". Esa característica, explicó, impulsa los cambios y la creación de nuevas ofertas, como las "tecnicaturas de entre 2 años y medio a 3 de duración" que permiten el ingreso rápido al mercado laboral.

La Universidad también ofrece charlas de orientación vocacional para jóvenes que están por finalizar el secundario.

"Otra característica es la modalidad con que se dictan las carreras. Por los contenidos que se abordan y el diseño que se puede generar, algunas se dictan a distancia. Entonces, cada vez empiezan a aparecer más ofertas a distancia o carreras presenciales con períodos por Internet", precisó Cabria.

Finalmente, a pesar de las variantes más recientes, sostuvo que "las carreras tradicionales -abogacía o medicina- mantienen la demanda y tienen una matrícula de ingreso muy alta", a la vez que "las cortas y en particular aquellas que se dictan a distancia suelen tener inscripciones abultadas".