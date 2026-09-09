"Estamos agonizando": la Unmdp realizará dos clases públicas y preparan una nueva Marcha Federal Universitaria

En medio del paro del martes en las universidades nacionales de todo el país, desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) advirtieron que el ofrecimiento en la última paritaria fue "menos de un décimo de lo que corresponde" y anticiparon que este jueves y la próxima semana realizarán clases públicas.

A partir de a medida de fuerza que atraviesa a las casas de estudios, la secretaria general de Adum, Abigail Araujo, le explicó a 0223 que insisten en el reclamo "para que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que está por cumplir casi un año sin que el Ejecutivo recomponga el presupuesto de las universidades nacionales".

"En particular, los salarios de docentes y nodocentes, así como las becas estudiantiles, se encuentran amparados por una medida cautelar del Poder Judicial. ​Ese es nuestro reclamo por la ley, pero también rechazamos la reunión paritaria de la semana pasada", sostuvo.

Las universidades nacionales realizaron un paro total de actividades el martes pasado.

Según detalló, solicitan "una recomposición equivalente a la pérdida frente a la inflación por decisiones de este Gobierno, correspondiente a un 31,2% de aumento, más la inflación de este mes y lo adeudado en retroactivos", pero la oferta fue "tan solo de un 3%, es decir, menos de un décimo de lo que corresponde".

En la misma línea, la líder gremial advirtió que los trabajadores y estudiantes de las universidades nacionales están "agonizando" debido a que considera que el Gobierno las eligió como "enemigas" y "ataca la comunidad" tildándolos de "terroristas".

"Además, lo niegan y desconocen su deuda. Es por eso que volvemos a poner en relieve la necesidad de que se cumpla lo que establecen la ley y la Constitución: que se financie la educación pública y la ciencia nacional", expresó.

Adelantaron que podría haber una nueva Marcha Federal Universitaria entre fines de septiembre y principios de octubre.

En último lugar, remarcó que "el plan de lucha va a continuar" si los pedidos no son acatados y adelantó que este jueves se llevarán a cabo clases públicas en Mar del Plata, mientras que el próximo martes 15 acompañarán la misma jornada a nivel nacional.

La próxima paritaria se realizará el jueves 17 y en caso de no obtener soluciones, volverán a convocar a una Marcha Federal Universitaria entre fines de septiembre y principios de octubre para manifestarse en defensa de la educación pública.