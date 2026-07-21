Le diagnosticaron cáncer tres meses después de ingresar a la obra social y ahora la dejaron sin cobertura por "ocultar la enfermedad"

"Sin esos estudios no se sabe cuál va a ser el tratamiento", expresó la mujer.

El diagnóstico de un cáncer de mama con metástasis cambió por completo la vida de Lara Quinteros, una joven marplatense de 34 años que busca reunir de manera urgente el dinero para acceder a los estudios que definirán el tratamiento.

Según denunció a 0223, cuando solicitó la autorización de esas prácticas médicas, la obra social le comunicó mediante una carta documento que había sido dada de baja, debido a que entendían que les había ocultado el diagnóstico al momento de asociarse.

"El 7 de julio, en el momento que Egipto le metía un gol a Argentina, a mí me daban el resultado de la biopsia: era cáncer de mama en tercer grado con metástasis", recordó Quinteros.

A partir de ese diagnóstico, los profesionales le indicaron la realización de un estudio patológico de marcadores tumorales para conocer la velocidad con la que evoluciona la enfermedad y una tomografía PET para determinar hasta dónde se extendió el cáncer.

Para cooperar con Lara, se pueden enviar donaciones al alias "Simplemente.lari".

"Sin esos estudios no se sabe cuál va a ser el tratamiento ni si se puede hacer cirugía o no", explicó la mujer, que además sostuvo que presentó la documentación correspondiente para gestionar la autorización de ambas prácticas y que esperó casi dos semanas por una respuesta, aunque al cumplirse el plazo, recibió una carta documento notificándole la baja de la cobertura.

"Me mandaron una carta documento diciendo que me echaban de la obra social. Su justificación es que yo les oculté que tenía algo antes de darme de alta, pero me enteré del diagnóstico el 7 de julio y había ingresado a la obra social a principios de abril", afirmó.

Sin cobertura médica y con un costo cercano a los 3 millones de pesos para realizar ambos estudios, decidió publicar un video en sus redes sociales pidiendo ayuda y a raíz de la difusión, "terminó volviéndose una pelota sumamente grande", según remarcó Lara.

La respuesta no tardó en llegar y a partir de la solidaridad, la joven confirmó que ya pudo afrontar el costo de uno de los estudios, mientras continúa la colecta para completar el tratamiento.

Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Simplemente.lari, correspondiente a una cuenta bancaria a su nombre.