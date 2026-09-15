“No nos cansamos de pelear”: la comunidad universitaria vuelve a movilizarse y anticipa nuevos paros

La comunidad volvió a movilizarse este martes en el Complejo Universitario de Mar del Plata, en el marco de una jornada nacional de lucha para visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas.

La actividad reunió a docentes, trabajadores no docentes, autoridades y estudiantes, con clases públicas y distintas acciones frente al ajuste presupuestario y el deterioro salarial.

La secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses (Adum), Abigail Araujo, explicó que la jornada se desarrolla de manera simultánea en distintas universidades del país y apuntó contra el Gobierno.

La actividad reunió a docentes, trabajadores no docentes, autoridades y estudiantes.

“El Gobierno Nacional hace casi un año que incumple la Ley de Financiamiento Universitario, que sigue ajustando el presupuesto y que eso hoy le está costando las trayectorias académicas a millones de estudiantes”, sostuvo en diálogo con 0223.

Según Araujo, el impacto de la situación presupuestaria también se refleja en la estructura docente. “Está generando abandono de los cargos, es difícil el funcionamiento en estas condiciones”, señaló.

Sin embargo, remarcó que la comunidad universitaria continuará reclamando: “Como no nos cansamos de pelear, docentes, no docentes, autoridades y estudiantes salimos a la calle a defender la educación pública y la ciencia nacional”.

Paritaria y nuevas medidas

La atención estará puesta ahora en la reunión paritaria prevista para este jueves. Desde Adum anticiparon que, si el Gobierno vuelve a realizar una oferta considerada insuficiente, habrá nuevas medidas de fuerza.

“No nos cansamos de pelear”: la comunidad universitaria vuelve a movilizarse y anticipa nuevos paros

“Si el Gobierno vuelve a hacer lo que hizo hace dos semanas, que es ofrecer un porcentaje de recomposición irrisorio, de un décimo de lo que corresponde según la ley, no solo lo vamos a rechazar, sino que definiremos nuevas medidas de fuerza”, advirtió Araujo.

Además, adelantó que en ese escenario se anunciará la fecha de la quinta Marcha Federal Universitaria. “Le volveremos a pedir a la sociedad que acompañe lo que ya ha defendido: el orgullo argentino de la universidad pública”, afirmó.

La mirada de la Universidad Nacional de Mar del Plata

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mónica Biasone, destacó la participación de la comunidad universitaria y vinculó la jornada con otro momento de fuerte actividad institucional: las elecciones de los centros de estudiantes.

“La universidad pública argentina tiene como característica estas movilizaciones y, por supuesto, también cada vez que hay elección democrática de los centros de estudiantes, los estudiantes participan masivamente”, señaló.

Llas autoridades universitarias llevarán al Congreso su propuesta de presupuesto para 2027.

Biasone también puso el foco en la discusión presupuestaria que tendrá lugar esta semana en el Congreso. Según explicó, este miércoles las autoridades universitarias mantendrán reuniones con diputados y senadores para presentar el presupuesto elaborado por el sistema universitario.

La rectora remarcó que se trata de una propuesta construida de manera colectiva y con criterios técnicos. “Es un presupuesto que fue elaborado con mucha responsabilidad por todo el sistema universitario”, sostuvo, y agregó que este año el trabajo tuvo además un encuentro presencial en Mar del Plata.

“Nos reunimos, elaboramos de manera presencial y discutimos mucho, por eso digo que es un presupuesto trazable, que podemos explicar qué es lo que necesitamos para funcionar”, afirmó.

En relación con el conflicto que mantienen las universidades con el Gobierno nacional, Biasone aseguró que existe expectativa entre las autoridades de todo el país de cara a la paritaria y al cumplimiento de las medidas judiciales.

Además, cuestionó la respuesta presentada por el Gobierno en el marco del litigio por el cumplimiento de una medida cautelar: “El Gobierno contestó que había cumplido con la cautelar. Y sabemos que eso no es así, sabemos que, por supuesto, falta y falta bastante”.

En ese sentido, sostuvo que el reclamo universitario no se limita a las partidas pendientes. “Seguimos reclamando no solamente el cumplimiento de lo que se nos adeuda, sino un presupuesto digno para el año 2027”, afirmó.

Los no docentes también anticipan un paro

Por el sector no docente, la secretaria adjunta de APU, Victoria Schadwill, confirmó que los trabajadores también participan de las acciones de visibilización que se desarrollan en universidades de todo el país.

“Estamos colectivamente realizando visibilizaciones, no solamente está sucediendo acá, sino también en todas las universidades nacionales en el marco de que el día jueves tenemos paritaria nacional”, explicó.

Schadwill se mostró poco optimista respecto de la negociación y cuestionó nuevamente la postura del Gobierno sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

En esta línea, afirmó que existe una importante pérdida salarial acumulada. “Hay una deuda del 34 puntos de diciembre de 2023 a la fecha, así que pocas expectativas”, sostuvo.

Ante este escenario, los trabajadores no docentes resolvieron avanzar con medidas concretas. “Definimos tener un paro total de actividades el día jueves y, en el caso de que el Gobierno no cumpla con la deuda, estamos de paro total el día viernes”, anunció.

Por último, indicó que el jueves se reunirá el Consejo Directivo para definir los próximos pasos de la Federación de trabajadores no docentes universitarios.

Salarios que “no alcanzan al día 15”

Schadwill también describió el impacto que tiene la pérdida del poder adquisitivo sobre la vida cotidiana de los trabajadores universitarios.

“La realidad es exactamente la misma, con salarios que no alcanzan al día 15 o al día 20 y los compañeros se las rebuscan en otro tipo de actividades”, relató.

La dirigente sostuvo que la situación económica atraviesa a todo el sector y mencionó especialmente el endeudamiento para afrontar gastos básicos.

“La deuda de la tarjeta de crédito es una realidad que atraviesa a todos los no docentes. Deuda de tarjeta de crédito por por comprar alimentos”, afirmó.

Para Schadwill, el conflicto no se limita a la discusión salarial: “También afecta el recorte presupuestario a las condiciones laborales”, concluyó.