Orgullo: la Facultad de Medicina de la Unmdp superó la barrera de los 500 graduados

Más de 70 estudiantes de la Facultad de Medicina aprobaron este sábado el Examen Clínico Objetivo Estructurado (Ecoe), la evaluación integral basada en competencias que pone en juego saberes, habilidades y actitudes en contextos clínicos simulados, reflejando el perfil de formación que promueve la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp): una educación pública de calidad, con fuerte anclaje en la práctica y compromiso social.

“Hoy llegamos a los 501 médicos y médicas egresados con la cuarta promoción. Un logro que tiene mucho esfuerzo detrás: el de cada estudiante, el de sus familias que acompañan y el de quienes trabajan todos los días en la Facultad”, expresaron desde la unidad académica luego de finalizar la instancia evaluatoria en el Hospital Privado de la Comunidad (HPC).

Este Ecoe fue el segundo desde el pronunciamiento de Medicina como facultad luego del que se había desarrollado el 13 de diciembre pasado. La evaluación se distribuyó en dos turnos y se organizó en 12 estaciones clínicas, cada una con un tiempo de resolución de cinco minutos, utilizando actores y simuladores que reproducen situaciones reales del ejercicio profesional.

Durante la jornada estuvieron presentes autoridades de la institución tales como su decano, Adrián Alasino, y su vicedecano, Gabriel Angelini, al igual que el director del HPC, Pablo Malfante, junto referentes del hospital. Su participación reafirma el trabajo articulado entre ambas instituciones y fortalece el vínculo del ámbito público y el privado, a partir de acciones conjuntas que impactan directamente en la formación médica y el sistema de salud.

Además, cuenta con el trabajo de 39 docentes, 3 técnicos y un equipo de médicas y médicos egresados que colaboran en las tareas de control y acompañamiento del proceso evaluativo. El HPC cumple un rol central como institución asociada, aportando su infraestructura y experiencia en el desarrollo de prácticas evaluativas complejas.

“Gracias por confiar en este proyecto que sigue creciendo y en el equipo que lo hace posible. Felicitaciones a quienes hoy se gradúan y a quienes siguen este camino en la universidad pública“, agregaron en la publicación.